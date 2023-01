Glatteisgefahr in München: Deutscher Wetterdienst warnt

Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Glatteis in München.

In München ist am Freitag mit erheblicher Gefahr durch Glatteis und gefrierenden Regen zu rechnen. Der Deutsche Wetterdienst rät, das Haus nur in dringenden Fällen zu verlassen.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt für das Gebiet der Landeshauptstadt München am Freitagmorgen vor Glatteis. Die Warnung gilt zunächst bis um 18 Uhr am Abend. Am stärksten sei mit Glätte bis 9 Uhr zu rechnen.

Der DWD rät, Aufenthalte im Freien zu vermeiden. Zudem sei im Verkehr mit starken Beeinträchtigungen zu rechnen. Der DWD rät, das "Verhalten im Straßenverkehr anzupassen". Leichter Nieselregen verschärft derzeit die Situation.

Auch in weiteren Gebieten rund um München ist mit Glätte zu rechnen. Die Warnung gilt im Norden bis kurz vor Ingolstadt, im Süden bis Garmisch-Partenkirchen. Die Tiefstwerte liegen bei aktuell minus zwei Grad in München, am Samstag soll es wieder etwas milder werden.