Kommentar von Heiner Effern

Die Vorgänge in der Gewofag, der großen städtischen Wohnungsbaugesellschaft, machen fassungslos. In anonymen Briefen wurde Geschäftsführer Klaus-Michael Dengler des Mobbings und der Vermischung von Privatem mit Beruflichem beschuldigt. Die Vorwürfe waren so konkret, dass das städtische Revisionsamt eine umfassende Prüfung durchgeführt hat. Doch selbst wenn diese so ausfallen sollte, dass Dengler mit einigen Kratzern am Image eigentlich hätte weitermachen können, ist daran nun nicht mehr zu denken.