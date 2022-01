In der Debatte um eine Zwischennutzung des Gasteig bis zum Beginn der Sanierung meldet sich nun auch der Bezirksausschuss (BA) Au-Haidhausen zu Wort. Er fordert in einem fraktionsübergreifenden Antrag, die leerstehenden Räume des Kulturzentrums vorübergehend an Kulturschaffende zu vergeben - unter besonderer Berücksichtigung von Künstlerinnen und Künstlern aus dem Stadtbezirk. So soll nach dem Wunsch der Lokalpolitiker im Sommer 2023 ein Teil der Kultur-Biennale "Obacht - Kultur im Quartier" im Gasteig stattfinden. Diese Veranstaltung organisieren Künstlerinnen und Künstler aus Haidhausen.

Nebst offenen Ateliers, Konzerten und Lesungen umfasst das Programm stets eine Gemeinschaftsausstellung, für die der Bezirksausschuss nun also den Gasteig als Schauplatz ins Auge fasst. Schon im Oktober hatten die Stadtratsfraktionen von SPD/Volt und Grüne/Rosa Liste ein Konzept zur Zwischennutzung des Kulturzentrums bis zum Beginn der Generalsanierung beantragt. Diese will die Stadt an einen Investor übertragen; nach Angaben des Baureferats wird aktuell ein entsprechendes Vergabeverfahren vorbereitet. Sollte der Stadtrat hierfür grünes Licht geben, könnte das Verfahren laut der Behörde im ersten Quartal 2022 starten.