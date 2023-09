Gärtnerplatz:Zweijähriger wird von Auto überrollt

Ein zwei Jahre alter Junge ist in München in der Nähe des Gärtnerplatzes von einem Auto überrollt worden, hat aber überlebt. Der Zweijährige war im Bereich einer Tankstellenausfahrt in der Baaderstraße von dem Wagen erfasst worden. Wie es zu dem Unfall am Mittwochnachmittag kam, werde nun von der Polizei ermittelt, teilte die Münchner Feuerwehr mit.