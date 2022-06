G-7-Demo in München

In München demonstrieren tausende Menschen gegen den G-7-Gipfel. Die Proteste in Bildern.

Detailansicht öffnen (Foto: Catherina Hess)

Zu der zentralen Demonstration zum G-7-Gipfel in München sind am Samstag deutlich weniger Menschen gekommen als erwartet. Die Polizei sprach mehr als zwei Stunden nach Beginn der Veranstaltung von etwa 4000 Teilnehmern, die Veranstalter gaben 6000 Protestierende an. Ursprünglich war mit mindestens 20 000 Menschen gerechnet worden.

Unter den Masken der Regierungschefs

Detailansicht öffnen (Foto: Michael Kappeler/dpa)

Aktivisten der Organisation Oxfam tragen Masken der G-7-Spitzenpolitiker Emmanuel Macron, Präsident von Frankreich, Fumio Kishida, Premierminister von Japan, Joe Biden, Präsident der USA, Mario Draghi, Ministerpräsident von Italien, Justin Trudeau, Premierminister von Kanada, Boris Johnson, Premierminister von Großbritannien, Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD, von links) und stehen in Wanderkleidung vor einem Wegweiser, der in der einen Richtung "Leben retten" anzeigt, in entgegengesetzter Richtung "Profite ohne Ende" anzeigt.

Kreative Kostüme der Protestierer

Detailansicht öffnen (Foto: Lukas Barth/Reuters)

Ein Demonstrant, der ein Pandabären-Kostüm trägt, hält ein Schild mit der Aufschrift "G7: Gerecht ist anders". Zur Demonstration hatten 15 globalisierungskritische Verbände aufgerufen. Ihnen ging es um einen besseren Klima- und Artenschutz. Außerdem wollten sie Zeichen setzen gegen Hunger und Armut.

Polizisten patrouillieren in der ganzen Stadt

Detailansicht öffnen (Foto: CATHERINAHESS/Catherina Hess)

Die Münchner Polizei hatte nach offiziellen Angaben rund 3000 Einsatzkräfte bei der Protestversammlung im Einsatz. Es war befürchtet worden, dass ein schwarzer Block für Unruhe sorgen könnte. Letztlich wurden etwa 100 bis 150 Personen von der Polizei diesem Spektrum zugeordnet, zu Zwischenfällen kam es zunächst allerdings nicht.

Einstimmung mit Defiliermarsch

Detailansicht öffnen (Foto: Daniel Karmann/dpa)

Die Polizei erschien lange vor den Demonstranten auf der Theresienwiese, von wo aus sich der Zug gegen 13.30 Uhr in Bewegung setzte. Eine neue Lautsprecheranlage mussten die Beamten vorher noch testen: mit einem bunten Mix aus Musik, vom Defiliermarsch über volkstümliche Schlager bis zu deutschem Rock.

Make love not war

Detailansicht öffnen (Foto: CATHERINAHESS/Catherina Hess)

Im Großen und Ganzen blieb die Demonstration friedlich, die sich am frühen Nachmittag an der Theresienwiese bei schönem Sommerwetter in Bewegung gesetzt hatte.

Umweltschützer fordern das Ende fossiler Brennstoffe

Detailansicht öffnen (Foto: CATHERINAHESS/Catherina Hess)

Zur Demonstration haben 15 globalisierungskritische Verbände von Attac bis zur Umweltorganisation WWF aufgerufen. Die Kundgebung hat vier Schwerpunkte: den Ausstieg aus fossilen Energien, den Erhalt von Tier- und Pflanzenvielfalt, die soziale Gerechtigkeit auf dem Planeten und die Bekämpfung des Hungers.

Detailansicht öffnen (Foto: CATHERINAHESS/Catherina Hess)

"Klimakrise, Artensterben, Ungleichheit: Die G7-Staaten tragen Verantwortung dafür, dass sich die weltweiten sozialen und ökologischen Krisen immer dramatischer zuspitzen. Schluss damit. Gerecht geht anders", heißt es im Aufruf zur Teilnahme. Auch die Atomkraftgegner zeigten sich unter den Demonstranten.

Überwiegend geordnet durch die Stadt

Detailansicht öffnen (Foto: Thomas Vonier/Imago)

Zwischenzeitlich ist es zu einem Zusammenstoß zwischen Polizei und Demonstranten gekommen. Wie ein dpa-Reporter berichtete, gab es nach der Festnahme eines Demonstranten Rangeleien zwischen Aktivisten und Beamten. Polizeisprecher Andreas Franken sagte: "Ein Teil der Veranstaltung hat sich kurzfristig vom Aufzug entfernt. Nach meinem aktuellen Kenntnisstand war das eine Solidarisierung aus dem Bereich des (linksautonomen, d. Red.) schwarzen Blocks nach einer erfolgten Festnahme."

Veranstalter unzufrieden mit der Resonanz

Detailansicht öffnen (Foto: IMAGO/Thomas Vonier/IMAGO/Thomas Vonier)

Eine Sprecherin der Veranstalter sagte, dass man die Ursache für die geringe Teilnahme noch nicht bewerten könne. Mehrere Aktivisten, die zu der Demo aus ganz Deutschland angereist waren, äußerten sich enttäuscht über die Resonanz.

Die Regierungschefs kommen am Sonntag zusammen

Detailansicht öffnen (Foto: Thomas Vonier/Imago)

Der G7-Gipfel ist wie schon im Jahr 2015 auf Schloss Elmau im Landkreis Garmisch-Partenkirchen zu Gast. Vom 26. bis zum 28. Juni treffen sich dort die Staats- und Regierungschefs von sieben führenden westlichen Industriestaaten und einigen Gastländern.