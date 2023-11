Fußgänger fühlen sich in München im bundesweiten Vergleich besonders sicher, zeigt eine Studie des ADAC. Vor allem im Bereich von Fußgängerampeln und Zebrastreifen wird ein Gefühl der Sicherheit festgestellt. Auch beim Winter- und Streudienst sticht die Stadt demnach positiv hervor. Der Zustand der Gehwege wird in München im bundesweiten Vergleich sogar am besten bewertet.