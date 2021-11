Ein offenbar hungriger Fuchs hat sich am Donnerstagnachmittag in die Lagerhalle eines Caterers in Riem geschlichen und sich an den dortigen Köstlichkeiten bedient. Weil sich das ausgewachsene Tier nicht vertreiben ließ und munter weiter fraß, verständigte ein Mitarbeiter die Feuerwehr. Die Feuerwehrleute trieben den Fuchs zunächst in die Enge und bewegten ihn dann in die für solche Einsätze mitgeführte Tierfangkiste. Da der nun offensichtlich gesättigte Fuchs keine Verletzungen aufwies, wurde er in einiger Entfernung wieder in Freiheit entlassen.