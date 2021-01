Von Martin Bernstein

Ob es ein verzweifelter Versuch der Rückkehr war, buchstäblich? Oder im Gegenteil ein unübersehbarer Schlussstrich unter eine gewesene Beziehung? Man kann nur spekulieren, was eine 23 Jahre alte Studentin aus dem Landkreis Freising dazu bewogen hat, ihren ehemaligen Partner am Dienstagabend derart frontal anzugehen. Und auch das ist wortwörtlich zu verstehen: Sie lauerte ihrem nicht mehr Geliebten mit dem Auto auf und rammte ihn von der Straße.

Spekulationen sind die Sache der Münchner Polizei nicht. Und so blieb am Mittwoch im Dunkeln, was der Attacke am Rand der Auensiedlung genau vorausgegangen war. Die Folgen waren dagegen eindeutig: ein völlig demolierter Renault, eine junge Frau mit Prellungen und Ermittlungen wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und zudem wegen eines Verstoßes gegen die Ausgangssperre.

Renault der Frau muss abgeschleppt werden

Die Szenen einer gescheiterten Beziehung ereigneten sich gegen 22 Uhr, als der 26 Jahre alte Freiberufler mit seinem Smart auf der Freisinger Landstraße stadtauswärts auf dem Heimweg von der Arbeit war. Als der Münchner in die Wallnerstraße im Stadtteil Freimann einbiegen wollte, verfolgte ihn seine frühere Partnerin, die nach Polizeiangaben in einem Waldweg auf ihn gewartet hatte. Mit ihrem Renault fuhr die junge Frau auf den Smart des 26-Jährigen auf. Danach setzte die 23-Jährige laut Polizei zu einem Überholvorgang an und drängte den Smart nach rechts an den Fahrbahnrand ab.

Beide Autos kamen zum Stehen, es entwickelte sich eine verbale Auseinandersetzung der beiden Fahrer. Plötzlich stieg die 23-Jährige wieder in ihr Auto, wendete und fuhr frontal in den am Fahrbahnrand stehenden Smart des 26-Jährigen. Der junge Mann stand zu diesem Zeitpunkt zum Glück mehrere Meter entfernt auf dem Gehweg. Er blieb unverletzt und rief sofort die Polizei.

Die 23-Jährige dagegen musste zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht werden. Durch die Kollision war ihr Renault nicht mehr fahrbereit und er musste abgeschleppt werden. Das Unfallkommando der Münchner Verkehrspolizei ermittelt.