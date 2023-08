Ein Mann und seine beiden Töchter sind bei einem Unfall am Mittwochmorgen in Forstenried verletzt worden. Die Drei waren per Rad unterwegs. Die jüngere Tochter, vier Jahre alt, saß in einem Kindersitz, der auf dem Rad des Vaters montiert war. Die sechs Jahre alte Tochter fuhr auf einem sogenannten Nachläufer. Dieser war am Rad des Vaters angebracht, das Kind kann aber selbst mittreten.

Das Trio fuhr gegen 8.20 Uhr auf der Forstenrieder Allee stadtauswärts. Aus noch ungeklärter Ursache kam es zum Zusammenstoß mit einem Taxi, das in gleicher Richtung unterwegs war. Der Vater wurde dabei leicht, die Töchter mittelschwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte die drei Verletzten ins Krankenhaus. Der Taxifahrer blieb unverletzt. Die Unfallursache ermittelt nun die Polizei.