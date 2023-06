In einer Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber in Forstenried soll ein 24-Jähriger einen 27-jährigen am Donnerstag angegriffen und verletzt haben. Ein Mitarbeiter der Unterkunft rief am frühen Nachmittag die Polizei. Die Beamten stellten fest, dass der Ältere im Schlaf wohl mit einem Schraubenzieher und einem Messer am Kopf und am Hals verletzt worden war.

Der Grund für den Angriff soll laut Polizei ein schon länger andauernder Streit zwischen den beiden Zimmergenossen gewesen sein. Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht, konnte aber am gleichen Tag wieder entlassen werden. Der Angreifer wurde festgenommen und am Freitag dem Ermittlungsrichter zur Klärung der Haftfrage vorgeführt.