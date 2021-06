Erneut haben Umweltaktivisten Baumhäuser im Forst Kasten gebaut und besetzt. Sie wollen damit gegen mögliche Rodungen protestieren, die einem umstrittenen Kiesabbau in dem Landschaftsschutzgebiet vorangehen könnten. Die Besetzer wollen nach eigenen Angaben mit dem Mittel der Besetzung gesellschaftliche Veränderungen im Sinne des Umweltschutzes voranbringen und auf realpolitische Entscheidungsprozesse Einfluss nehmen. Die stehen offenbar unmittelbar bevor.

Demnächst muss das Münchner Landratsamt wohl eine Entscheidung fällen. Und Landrat Christoph Göbel (CSU) hat durchblicken lassen, dass er eine Genehmigung nahezu ausschließt. Noch aber sei weder ein Rodungsantrag noch ein Antrag auf Auskiesung in seiner Behörde eingegangen.

In beiden "Baumhausdörfern" befinden sich nach Angaben der Umweltschützer jeweils etwa fünf Personen. Nachdem schon am Samstagabend ein Polizeihubschrauber mit Wärmebildkamera über dem Areal gekreist war, rechneten die Besetzer mit einer bevorstehenden polizeilichen Räumung noch in der Nacht zum Montag. Am Sonntagmittag sagte ein Sprecher der Münchner Polizei, derzeit gebe es keine Aktivitäten.