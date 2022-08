Polizei räumt Terminal 1 am Münchner Airport

Bereits 2019 war eine Person unkontrolliert in den Sicherheitsbereich gelangt, damals im Terminal 2 - knapp 200 Flüge wurden deshalb gestrichen.

Da eine Person ohne Berechtigung in den Sicherheitsbereich gelangt sei, musste das Terminal laut Bundespolizei durchsucht werden. Nun gab sie Entwarnung.

Die Polizei hat am Sonntagnachmittag das Terminal 1 am Münchner Flughafen geräumt, denn es habe dort einen "sicherheitsrelevanten Vorfall" gegeben, schrieb die Bundespolizei auf Twitter. Eine Person sei gegen 15 Uhr "unberechtigt in den Sicherheitsbereich gelangt". Doch diese sei "ziemlich schnell" festgenommen worden, sagte ein Polizeisprecher der Nachrichtenagentur dpa.

Warum die Person in den Sicherheitsbereich vorgedrungen sei, werde derzeit ermittelt. Das Terminal sei aber wieder komplett geöffnet, denn bei der Durchsuchung nach der Festnahme sei nichts Verdächtiges gefunden worden.

Passagiere, die schon die Sicherheitskontrolle passiert hatten, mussten nach der Räumung auf dem Weg zu ihren Fliegern erneut kontrolliert werden. Inwiefern wegen des Vorfalls Flüge gestrichen werden mussten oder verspätet abhoben, konnte der Polizeisprecher zunächst nicht sagen.

Unter dem Tweet der Bundespolizei wird kritisiert, es habe keine ausreichenden Durchsagen gegeben, wie lange die Sperrung andauere und wie sich das auf die Flüge auswirke.

Am Terminal 1 werden vor allem die Flüge abgefertigt, die nicht von der Lufthansa sowie ihrer Tochtergesellschaften sind.