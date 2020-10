Von Franz Kotteder

Hotel, Restaurant, Flughafen - wenn diese drei Dinge momentan zusammenkommen, möchte man meinen, kann man sowieso alle Hoffnung fahren lassen. Insofern hat das Hilton Munich Airport, also das Hilton-Hotel am Flughafen, die Ruhe weg. Schließlich stellte es nur einen Tag, bevor Bundeskanzlerin Angela Merkel den neuerlichen "Lockdown light" verkündete, seine beiden neuen Restaurants Mountain Hub Social Dining und Mountain Hub Gourmet vor. Nun fährt der Münchner zum Essen nicht unbedingt raus zum Flughafen ins Erdinger Moos, aber so ganz abwegig ist der Gedanke dann auch wieder nicht - schließlich ist das Hotel mit seinen 551 Zimmern und dem pompösen Helmut-Jahn-Foyer auch für Firmen- und Familienfeiern gut geeignet (so denn eines Tages wieder welche erlaubt sind), oder auch für Treffen mit Freunden und Bekannten auf der Durchreise. In beiden Restaurants widmet man sich dem Thema Alpenküche. Das größere und volkstümlichere der beiden mit dem Untertitel "Social Dining" wird vom Küchendirektor Giovanni Russo geleitet, der in München viele Jahre für das Restaurant des Fünf-Sterne-Hotels The Charles zuständig war. Im Gourmetbereich des Mountain Hub kocht der 32-jährige Stefan Barnhusen, der zuvor bei den Drei-Sterne-Köchen Christian Jürgens am Tegernsee im Seehotel Überfahrt und bei Klaus Erfort im Gästehaus Klaus Erfort in Saarbrücken gearbeitet hatte und zuletzt in dem hippen Hamburger Restaurant Jellyfish tätig war. Nun ist er also Küchenchef im Gourmetrestaurant am Flughafen. Seiner Küche merkt man seine Erfahrungen in der Sterneküche an, starke Aromen stellt er in den Mittelpunkt. Die eigene Handschrift ist noch nicht ganz klar zu erkennen, aber das wird schon noch werden. Ob man für ein Sieben-Gang-Menü zu 165 Euro (ohne Getränke) extra zum Flughafen rausfährt, wird sich erweisen.

Große Ehre für Chefkoch Bobby Bräuer (zwei Sterne) vom Esszimmer in der BMW-Welt: Der neue Schlemmeratlas kürte ihn zum "Spitzenkoch des Jahres". Und die Bar Trisoux von Ben Bauer wurde vom Schlemmeratlas zu Deutschlands "Bar des Jahres" ernannt.