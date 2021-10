Bei einer Sinnkrise schaut sich Philipp Hartmann den Film "Die Reifeprüfung" an. "Das hat mich total berührt, ich saß flennend in diesem Kino", sagt er.

Was hilft, wenn der Liebeskummer nicht besser wird? Welche Tipps gibt es gegen Trauer? Philipp Hartmann, 26, studiert an der Filmhochschule. Auf seinem Instagram-Kanal "First Aid Films" kuratiert er Filme, die in schwierigen Lebenssituationen helfen sollen.

Von Lena Bammert, München

Wenn alles nichts mehr hilft, schaut Philipp Hartmann, 26, auf die Luftmatratze. Wie damals, als er unsicher war, ob er auf der Münchner Filmhochschule aufgenommen werden würde. Damals ging er ins Kino. Sah sich "Die Reifeprüfung" an. Und in dem Film aus dem Jahr 1967 sah Philipp einen jungen Mann, der auf einer dunklen Luftmatratze über türkisfarbenes Poolwasser treibt, auf den Augen eine schwarze Sonnenbrille, im Herzen Leere. "Manchmal fasst so ein Bild alles zusammen, was du gerade so fühlst. Das Gefühl des Umhertreibens, keinen festen Boden unter den Füßen. Es geht ums Erwachsenwerden, darum seinen Ort in der Welt zu finden", sagt Philipp. "Dieses Gefühl habe ich auch erlebt - bevor ich an der Hochschule angefangen habe. Da war so ganz unsicher, ob ich hier angenommen werde, ob ich später mal einen Job kriege. Ich hatte einfach eine kleine Sinnkrise. Das hat mich total berührt, ich saß flennend in diesem Kino. Und das war gut, weil danach habe ich mich besser gefühlt."

Sich besser fühlen durch Kinofilme - das ist auch das Konzept von Philipps Instagram-Kanal "First Aid Films". Dort kuratiert er Filme, die in Notsituationen helfen sollen.

Philipp - schwarze, lockige Haare, rundliche Brille, blau-grünes Karohemd, knöchellange Hose, tiefe Stimme, klare Aussprache - ist heute Student an der Hochschule für Fernsehen und Film, Abteilung V, Produktion und Medienwirtschaft. Davor machte er seinen Bachelor in Kunstgeschichte und Philosophie, hat sich ein bisschen in Psychologie und Statistik ausprobiert. Für ein Start-up-Unternehmen App-Konzepte entwickelt, ein Praktikum am Max-Planck-Institut für empirische Ästhetik gemacht, untersucht wie Menschen körperlich auf Kunst reagieren. Kreativität und Struktur finden bei Philipp oft zusammen. "Ich wollte noch ein bisschen was über das Leben lernen, bevor ich in so eine Film-Bubble reinkomme", erzählt er, während er mit gestikulierenden Händen und überschlagenen Beinen auf einer blauen Couch in einem lichtdurchfluteten Zimmer im obersten Stockwerk der HFF sitzt. Durch die Glasfenster ist die Alte Pinakothek zu sehen.

"Ich bin nicht sonderlich bewandert, wenn es um Seelsorge oder Therapie geht, dafür bin ich nicht ausgebildet. Aber was ich halt kenne, ist das Kino. Manchmal ist gerade eine schwierige Zeit im Leben, manchmal trennst du dich nach drei Jahren Beziehung, das ist dann einfach hart. Da hast du jetzt nicht zwingend eine Depression deswegen, aber das mit dir alleine auszumachen, ist auch nicht leicht. Ich würde da gerne eine niederschwellige Hilfe bieten. Mit Kunst, die ein Angebot schafft, im Leben klar zu kommen", sagt Philipp. Mit Liebe, mit Verlust, mit Existenz, mit Sex und Intimität. Mit den großen, schweren, unvermeidlichen Dingen eben. Durch Geschichten, in denen man sich erst wieder- und dann näher zu sich selbst findet. Bilder, die beruhigen, weil sie klarmachen, dass man mit seinen Problemen nicht alleine ist, dass es okay ist, Schwächen zu zeigen, nicht zu funktionieren.

Es ist ein Erste-Hilfe-Angebot ohne Verbandskasten, ohne Defibrillator, aber trotzdem mit ganz viel Herz, mit ganz viel Beistand, mit Filmen als Medizin. "Dadurch, dass das Kino nicht unbedingt eine Lösung vorgibt, kann es Probleme, die jeder kennt, manchmal besser greifen, als wenn du jetzt sagst, du bist ein bisschen traurig, mach doch mal mehr Sport, oder so etwas. In Geschichten stecken ganz verdichtet auch immer Weisheiten oder Einsichten ins Leben drin. So was findet man nicht in Ratgebern", sagt Philipp.

Schau diesen Film, wenn es so scheint, als würde deine Pechsträhne nie enden

Die Filme sind nach emotionalen Phasen angeordnet, die Empfehlungen laufen nach demselben klaren Schema ab: Schau diesen Film, wenn es so scheint, als würde deine Pechsträhne nie enden (A Serious Man, USA, 2009 - Regie: Joel & Ethan Coen). Schau diesen Film, wenn du dem Rätsel der Liebe begegnest (Certified Copy, FR/IT/BE, 2010 - Regie: Abbas Kiarostami). Schau diesen Film, wenn du trauerst (Gravity, USA/GB, 2013 - Regie: Alfonso Cuarón). Neben den kurzen Empfehlungen ist zu jedem Film sowohl eine knappe Beschreibung des Inhalts als auch eine Begründung aufgeführt: "Gravity zeigt, wie ähnlich sich das Schweben im Weltall und das Trauern sind: ein Zeitpunkt, an dem der Boden unter den eigenen Füßen und damit auch die Richtung des Lebens verloren scheinen. Aber vielleicht kann die Schwerkraft wieder gefunden werden."

Für den Großteil der Texte ist Philipp selbst verantwortlich. Irgendwann hat er sich eine Liste mit Filmen gemacht, die er "total klug" findet, die ihn berührt und im Leben weitergeholfen haben. Vereinzelt stammen die Empfehlungen auch von seinem Kommilitonen Lukas Loose. Neben Philipp und Lukas besteht das Team hinter dem Instagram-Kanal außerdem aus Vincent Hannwacker, 24, der für das Grafikdesign zuständig ist sowie aus Michael Kohl, 27, der sich um das Lektorat kümmert.

"Ich bin mir bewusst, dass ich nur über die Welt, die ich kenne, schreibe."

Philipp bezeichnet seine Truppe nur halb im Scherz als "Männerrasselbande, die ihr Ding macht". Aus diesem Grund ist es ihm wichtig, das Projekt diverser zu machen. "Ich bin mir bewusst, dass ich nur über die Welt, die ich kenne, schreibe. Es ist mir auch ein Anliegen, dass der Blick geweitet wird. Die Interviews waren ein erster Schritt in diese Richtung." Die Interviews sind Gastbeiträge. Von Menschen, die eine andere Sicht auf die Welt haben, andere Erfahrungen gemacht haben. Denen aber, ähnlich wie Philipp, Filme durch schwere Zeiten geholfen haben. Ein Gastbeitrag erzählt von dem Disney-Film "Mulan". Die bulgarische Autorin schildert ihre Kindheitserinnerungen und ihre Verbundenheit mit dem Film, in dem sich Mulan als Mann ausgibt, um ihr Land zu retten: "Meine Eltern haben mir immer gesagt, dass ich ein starkes Mädchen sein soll. In Bulgarien entspricht das Wort stark dem Wort männlich. Also dachte ich, dass ich männliche Züge entwickeln müsste, um stark zu sein."

Für Philipp ist First Aid Films nicht nur ein cineastisches Instagram-Projekt, das neben seinem HFF-Studium entstanden ist - auch wenn die Hochschule dankenswerterweise die Bildlizenzen bezahlt. Er hat zu jedem der entstandenen Texte eine emotionale Bindung. In dem Projekt steckt seine Sicht auf das Leben, über die er lange Zeit nachgedacht hat. Ein Leben, in dem jeder mal scheitern, planlos herumtreiben oder erste Hilfe brauchen wird. Ein Leben, über dessen Kunst es sich lohnt nachzudenken. So, wie es die französischen Moralisten früher getan haben, erklärt Philipp. Damals hätte es noch eine Tradition von Lebenskunstphilosophie mit Bezug zur Wirklichkeit gegeben. "Lebenskunst ist so ein schöner Begriff. Das Leben als ein Kunstwerk zu begreifen, das hat ja was damit zu tun, dass man es elegant macht, dass man es irgendwie gelungen macht. Dass es nicht nur passiert, sondern dass man es auch gestalten kann, wie Kunst. Das könnten wir alle ein bisschen mehr gebrauchen."

