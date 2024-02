In der Ottobrunner Straße in Ramersdorf sind am Dienstagmittag zwei Kinder beim Spielen mit einem Feuerwerkskörper verletzt worden. Wie die Feuerwehr mitteilte, sei der Sprengkörper in ihren Händen explodiert. Ein acht Jahre alter Junge verbrannte sich dabei schwer, ein 14 Jahre altes Mädchen erlitt leichtere Brand- und Schnittverletzungen. Nach der Erstversorgung durch die Besatzung eines Feuerwehrautos und den Rettungsdienst wurden beide Kinder in eine Spezialklinik gebracht.