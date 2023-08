Boutique am Sendlinger Tor in Flammen

In einem Abendkleider-Geschäft in der Lindwurmstraße bricht am Montagabend ein Feuer aus, die Scheiben bersten vor Hitze. Bewohner der oberen Etagen werden in Sicherheit gebracht.

In einem Wohn- und Geschäftshaus in der Lindwurmstraße am Sendlinger Tor ist am Montagabend ein Brand ausgebrochen. Gegen 22 Uhr meldete eine Passantin Feuer in dem sechsstöckigen Gebäude. In Brand geraten war offensichtlich ein Geschäft für Abendkleider im Erdgeschoss.

Als die Feuerwehr eintraf, waren die Fensterscheiben im ersten und im zweiten Stock durch die Hitze geborsten. Die Flammen drohten auf die darüberliegenden Stockwerke überzugreifen. Die Feuerwehr bekämpfte den Brand im Erdgeschoss und verhinderte, dass sich das Feuer auf die höheren Stockwerke ausbreitete.

Fünf Bewohner aus den oberen Etagen wurden von der Feuerwehr ins Freie begleitet. Die Flammen selbst waren nach wenigen Minuten unter Kontrolle. Nach den Löscharbeiten wurden alle verrauchten Räumlichkeiten mit Hochleistungslüftern belüftet und die geborstenen Fensterscheiben gesichert. Brandermittler der Polizei versuchen nun, die Ursache des Feuers zu ermitteln. Es entstand ein Sachschaden von mehreren 100 000 Euro. 65 Einsatzkräfte von Berufs- und Freiwilliger Feuerwehr waren im Einsatz.