Sarajevo zur Zeit des Erzherzogs Franz Ferdinand. Die Stadt fällt dem Krieg zum Opfer, in Rafael Pintos Leben ist jetzt nichts mehr, wie es mal war. Doch zumindest hat er Osman an seiner Seite. Ihre gemeinsame Geschichte erzählt Aleksandar Hemon in seinem neuen Roman "Die Welt und alles, was sie enthält". Nun kommt der bosnisch-amerikanische Schriftsteller nach München und stellt sein Werk vor (Samstag, 20. April, 19 Uhr, Bellevue di Monaco).