Drei Schwimmer haben am Samstag einen älteren Mann aus dem Feldmochinger See gerettet. Sie hatten den leblos dahintreibenden Körper des 75-Jährigen im Wasser entdeckt und ihn ans Ufer gezogen, wie die Kreiswasserwacht München am Montag mitteilte. Dort hätten sie mit einer Herzdruckmassage begonnen und einen Notruf abgesetzt.

Nur wenige Minuten später übernahmen demnach die Einsatzkräfte der an dem See im Münchner Norden stationierten Wasserwacht die Wiederbelebungsmaßnahmen, später ein Notarzt. Der ältere Mann sei schließlich unter laufender Reanimation in den Schockraum einer Münchner Klinik transportiert worden. Über den aktuellen Gesundheitszustand des Verunglückten lägen keine Informationen vor, heißt es. Die Wasserwacht lobt explizit das "beherzte und selbstlose Handeln der Schwimmer", dieses sei in solch einer Situation "lebensrettend".

Wenige Stunden später kam es dann am Feldmochinger See zu einem weiteren Einsatz der Retter - bei dem nicht klar ist, ob er mit dem ersten Fall zusammenhängt. Der Wasserwacht zufolge wurde um kurz vor fünf eine Vermisstensuche gestartet, nachdem Passanten Kleidungsstücke am Ufer gemeldet hatten, deren Besitzer über mehrere Stunden nicht zurückgekommen sei.

Einsatzkräfte von Wasserwacht, DLRG, Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst hätten unter anderem mit einem Handsonar und einem Taucher eine Stunde lang nach einer Person im See gesucht - allerdings ohne Erfolg. Ob es sich bei der Kleidung möglicherweise um die des am Mittag geretteten älteren Mannes handelt, konnte bislang nicht geklärt werden. Die Polizei übernahm die weiteren Ermittlungen.