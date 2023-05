Jeweils gut 40 Anhänger des FC Bayern und des TSV 1860 stehen sich am Sonntagabend in Sendling gegenüber. Mehrere Zeugen alarmieren die Polizei - als die eintrifft, fliehen die Beteiligten.

Anhänger des FC Bayern und des TSV 1860 haben sich am Sonntagabend offensichtlich zu einer Schlägerei verabredet. Gegen 22.15 Uhr riefen mehrere Personen bei der Polizei an, dass sich an der Kreuzung von Impler- und Lindenschmitstraße zwei Gruppen mit jeweils gut 40 Personen gegenüberstünden und es zu körperlichen Auseinandersetzungen komme. Beim Eintreffen mehrerer Polizeistreifen flüchteten die Beteiligten. Es wurden jedoch Gegenstände gefunden, die auf eine geplante Auseinandersetzung hindeuten: Sturmhauben und Schlagwerkzeuge.

Wenig später trafen die Polizisten eine Gruppe von Löwen-Fans an deren Treffpunkt, dem Sendlinger Bunker, an. Nach Ansprache durch Szene-Beamte und Fanbeauftragte erklärten diese sich bereit, das Haus zur Feststellung der Personalien zu verlassen, was dann auch in geregelter und ruhiger Art geschah. Nun wird unter anderem wegen des Verdachts auf Landfriedensbruch und gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalls, sich zu melden.