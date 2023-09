Männer, die mitten in der Nacht Fahrräder durch die Gegend tragen? Das kam Anwohnern in der Riedgaustraße in Berg am Laim am Donnerstag dann doch merkwürdig vor - also verständigten sie die Polizei.

Die fuhr mit mehreren Streifen an und fand als erstes einen 40-jährigen Deutschen aus Berlin, der Fahrräder in Einzelteile zerlegte. Er wurde festgenommen. Danach fiel den Beamten ein Kleintransporter mit ukrainischem Kennzeichen auf. In ihm waren vier weitere Männer, zwischen 24 und 28 Jahren alt, damit beschäftigt, Fahrräder für den Abtransport fertig zu machen. Auch diese Männer wurden festgenommen.

Insgesamt fünf Fahrräder und diverse Fahrradteile hatte die Bande bis dahin eingesammelt. Die Beute wurde ebenso sichergestellt wie der Kleintransporter. Die fünf Männer wurden wegen schweren Bandendiebstahls angezeigt und sollten im Laufe des Freitags einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden, der über eine mögliche Untersuchungshaft entscheiden sollte.