Die Stadt zeigt sich zufrieden mit dem Ergebnis der Euro 2020 und hat gleich die Weichen für die nächste Fußball-Europameisterschaft in München gestellt. Knapp neun Millionen Euro hätten die vier Spiele im vergangenen Sommer in der Fröttmaninger Arena gekostet, erklärte Sportreferent Florian Kraus (Grüne) in seiner Schlussbilanz. Damit blieb München siebeneinhalb Millionen unter dem veranschlagten Budget, was an den den starken Einschränkungen durch die Pandemie lag. Nur 14 500 Zuschauer durften ins Stadion, die geplante Fan-Zone im Olympiapark und die Fan-Treffpunkte am Odeonsplatz sowie am Alten Botanischen Garten wurden komplett gestrichen. Das Euro-Kernteam im Sportreferat kann allerdings gleich weiterarbeiten: München wird auch Spielort der EM 2024 sein, die in Deutschland ausgetragen wird. Der Stadtrat genehmigte am Mittwoch für die erhofften sechs Spiele in der Arena und das Rahmenprogramm im Zentrum Kosten von etwa 28 Millionen Euro.