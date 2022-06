Zwei 16-Jährige aus dem Landkreis Miesbach sind am Samstagabend nahe dem Englischen Garten von zwei jungen Männern überfallen und körperlich attackiert worden. Der Vorfall ereignete sich gegen 22.45 Uhr in einer Fußgängerunterführung an der Königinstraße. Dort wurden die Opfer von zwei unbekannten Personen angesprochen und nach Bargeld gefragt. Als sie ablehnten, versuchte einer der Täter, die Umhängetasche eines seiner Opfer an sich zu reißen. Als sich der 16-Jährige zur Wehr setzte, schlug ihm einer der Täter ins Gesicht. Der 16-Jährige erlitt eine Platzwunde. Die beiden Täter sollen etwa 17 Jahre alt, groß gewachsen und schlank sein. Sie waren nach Angaben der Opfer dunkel gekleidet.