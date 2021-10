Einbrecher schläft in Restaurant ein

Am Platzl

Ein Mitarbeiter des Lokals am Platzl entdeckte den 28-jährigen Mann. Die Polizei hatte keine Probleme, ihn festzunehmen.

Er wollte offenbar ganz clever sein, aber aufgegangen ist der Plan nicht. Am Mittwoch hat ein Mitarbeiter einer Gaststätte am Platzl der Polizei gemeldet, dass sich ein Einbrecher im Restaurant befinde - auf dem Boden, schlafend. Die Polizei tat sich nicht schwer, den 28-jährigen Mann festzunehmen.

Ersten Ermittlungen zufolge habe sich der Mann in der Nacht in dem Lokal einsperren lassen, um dann in aller Ruhe nach Wertsachen zu suchen. Er habe versucht, Kassen zu öffnen, das sei ihm aber nicht gelungen. Laut Polizei könnte die Wirkung von Drogen mit dafür verantwortlich sein, dass der Mann vor getaner Arbeit wegschlummerte.