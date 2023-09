Mit dem Klein-Klein gab er sich nicht zufrieden: Valon M. spielte in der Münchner Drogenszene - anders als die meisten Dealer - in einer anderen Liga. Innerhalb eines Jahres soll der 38-Jährige mit seinen Komplizen nicht weniger als 250 Kilogramm Marihuana im Wert von 1,1 Millionen Euro in Spanien bestellt und in München weiterverkauft haben. Dafür wurde er nun am Landgericht München I zu sechs Jahren und zwei Monaten Haft verurteilt. Außerdem ordneten die Richter die Unterbringung des 38-Jährigen in einer Entziehungsanstalt an.