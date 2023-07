Wer von München aus mit der Bahn einen Ausflug nach Starnberg, Murnau, Garmisch-Partenkirchen, Mittenwald oder Oberstdorf machen will, kann jetzt online ein Fahrrad ab dem Zielbahnhof mieten. Für den neuen DB-Radverleih arbeitet die Bahn mit dem Start-up ListNRide zusammen. Angeboten werden unterschiedlichste Fahrradmodelle - vom Hollandrad bis zum E-Mountainbike. Die Preise belaufen sich, je nach Rad, auf etwa 15 bis 60 Euro pro Tag.

Das Fahrrad-Angebot variiert je nach Standort, denn es wird mit örtlichen Fahrradverleihen zusammengearbeitet. So kann man zum Beispiel, je nach Verfügbarkeit, in Mittenwald einen Anhänger dazubuchen. Eine besonders große Auswahl an Rädern hat man in Oberstdorf. In Murnau gibt es hingegen nur ein Fahrradmodell zu mieten. Wer sich ein Fahrrad leihen will, wählt auf der Website der Deutschen Bahn den Ausflugsort. Anschließend werden Interessierte zum Kooperationspartner weitergeleitet. Auf der Seite des Start-ups, suchen sie sich dann das gewünschte Rad und den Zeitraum aus, und können es am Buchungstag beim lokalen Fahrradverleih abholen.

Zunächst befindet sich der Fahrradverleih-Service noch in einer Testphase. Während dieser gibt es das Angebot nur in Ausflugsorten rund um München und Berlin. Die Deutsche Bahn betont die Klimafreundlichkeit des Zusammenspiels von Zug und Fahrrad sowie den Vorteil, dass fahrradaffine Kunden nun entspannter reisen können, ohne das eigene Rad mitnehmen zu müssen.