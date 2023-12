Mehrere Tausend Beschäftigte des öffentlichen Dienstes in Bayern haben in München für eine bessere Bezahlung demonstriert. Rund 12 000 Menschen nahmen nach Angaben der Gewerkschaft Verdi und der Polizeigewerkschaft GdP am Dienstag an dem Warnstreik teil - darunter Beschäftigte von Unikliniken, Hochschulen, Staatstheatern, Finanzämtern und Polizei.