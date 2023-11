Zwei zivile Polizeibeamte haben zufällig einen Drogendeal beobachtet, als sie am Samstagnachmittag gerade eine Pause in einem Schnellrestaurant in der Dachauer Straße machen wollten. Die Polizisten kontrollierten die beiden Männer, einen 26-Jährigen aus München und einen 24-Jährigen aus Augsburg. Bei dem älteren wurden mehrere Tausend Euro Bargeld gefunden, bei dem Jüngeren fast ein Kilo Haschisch in einer Einkaufstüte. Die Drogen hatte er gerade von seinem Handelspartner gekauft.