Eine zusätzliche Lieferung vom Freistaat rettet das Wochenende: Der drohende Impfstoff-Engpass ist abgewendet, meldet das Gesundheitsreferat (GSR) am Freitag. Aufgrund der bayernweit gestiegenen Nachfrage war am Donnerstag kurzfristig kein Impfstoff mehr in den oberbayerischen Lagern vorhanden. Bereits in den Tagen zuvor bildeten sich lange Schlangen vor den Impfzentren, teilweise mussten Impfwillige weggeschickt werden, weil nicht genug Impfstoff da war. Daraufhin hatte das Gesundheitsreferat angekündigt, dass verschiedene Impfaktionen in München ausfallen müssten. Nun hat der Freistaat für Samstag eine Sonderzuteilung zugesagt, meldet die Stadt. So könne "auch am Wochenende ohne Einschränkungen geimpft werden".

Aufgrund des jetzt wieder sehr großen Andrangs müssen Impfwillige für eine Corona-Schutzimpfung an den vier dauerhaften Impfstationen am Marienplatz, auf der Theresienwiese, im KVR und in den Pasing Arcaden ab 16. November vorab einen Termin unter www.impfzentren.bayern vereinbaren. Auch für das Impfzentrum Riem empfiehlt Gesundheitsreferentin Beatrix Zurek eine vorherige Terminvereinbarung. Dort habe man einen gesonderten Zugang für Menschen mit Termin eingerichtet, damit diese auch schneller dran kommen. Bei den übrigen Impfaktionen im Stadtgebiet könne es zudem "zu längeren Wartezeiten und vorzeitigen Schließungen kommen", wenn zu viel Andrang herrsche.

Da die bayerische Krankenhausampel auf Rot steht, gilt überall da, wo früher 3 G galt seit Dienstag die 2-G-Regel. Das heißt, bei Kulturveranstaltungen oder auch beispielsweise im Tierpark Hellabrunn dürfen nur Geimpfte und Genesene rein. Das gilt für alle ab zwölf Jahren. Ausnahmen bilden bisher Gastronomie, Hotels und körpernahe Dienstleistungen wie Friseure. Das soll sich voraussichtlich schon kommende Woche ändern. Oberbürgermeister Dieter Reiter kündigte ab Montag 2 G auch für Gastronomiebetriebe an, sowohl außen als auch innen.