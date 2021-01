Die Corona-Krise hat den Anstieg der Immobilienpreise und Mieten im Großraum München nicht gestoppt. Von Frühjahr bis Herbst vergangenen Jahres ist das Wohnen in und um München ein weiteres Mal teurer geworden, wie der Immobilienverband Deutschland Süd (IVD) am Freitag berichtete. In München liegt der Durchschnittspreis eines freistehenden Einfamilienhauses mit 1,9 Millionen Euro mittlerweile nur noch knapp unter der Marke von zwei Millionen Euro. Starnberg liegt mit 1,8 Millionen auf Platz zwei. Wer nicht mehr als eine Million Euro zahlen kann, hat auch in den Vorortgemeinden keine große Auswahl mehr.

Die durchschnittliche Angebotsmiete für eine gut ausgestattete Bestandswohnung liegt in München laut IVD Süd mittlerweile bei 17,40 Euro pro Quadratmeter, in Starnberg bei 17,70 Euro. Auch in vielen Umlandgemeinden werden mittlerweile mehr als 14 Euro pro Quadratmeter verlangt. Vergleichsweise günstig sind noch die etwas weiter von München entfernten Landkreise Erding und Ebersberg im Osten der Landeshauptstadt. "Das ist kein Marktbericht, bei dem man sagen kann, da pendelt sich coronabedingt irgendetwas ein, oder wir haben ein Plateau erreicht", sagte IVD-Marktforscher Stephan Kippes.

Die Preissteigerungen innerhalb eines halben Jahres waren ungeachtet der schwersten Wirtschaftskrise seit 1945 massiv. In München etwa verteuerten sich gebrauchte Eigentumswohnungen von Frühjahr bis Herbst um 3,2 Prozent, in Starnberg sogar um sechs Prozent.

Auch langfristig betrachtet sind die Kaufpreise sehr viel schneller gestiegen als die Mieten - "auch wenn man das als Mieter kaum glauben will", wie Kippes sagte. So haben die Mieten in München seit Herbst 2015 um ein knappes Fünftel zugelegt (18 Prozent), die Kaufpreise für Eigentumswohnungen oder Einfamilienhäuser jedoch um jeweils mehr als die Hälfte.