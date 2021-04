Der Verein Mobilspiel hat coronakompatible Konzepte entwickelt und bietet Aktionen in vielen Stadtvierteln an. Auch Fortbildungen für Veranstalter sind im Angebot.

Von Mira Brünner

Der Verein Mobilspiel möchte Münchner Kindern auch dieses Jahr Bewegung und ein soziales Miteinander ermöglichen. "Spielend durch das ganze Jahr" lautet das Motto, das angesichts der Corona-Einschränkungen, unter denen gerade Kinder zu leiden haben, durchaus doppeldeutig zu verstehen ist. Aufgrund der Pandemie hat der Verein zusätzlich zum regulären Angebot Konzepte entwickelt, die explizit auf die aktuelle Lage zugeschnitten sind.

Auf dem Programm stehen zum Beispiel die Corona-Spielaktionen: Hier führen erfahrene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf Wunsch mit einer geeigneten Auswahl an Spielgeräten eine Spielaktion an Ort und Stelle durch. Alle Informationen dazu finden sich im Internet unter www.mobilspiel-muenchen.de/corona-spielaktionen.

Ebenso bietet der Verein Beratung zu einer eigenen Spielaktion mit den Materialien von Spielmobil unter Corona-Bedingungen an. Nach den Osterferien am Freitag, 16. April, von 13 bis 16 Uhr findet darüber hinaus eine Fortbildung zum Thema "Spielaktionen und Veranstaltungen in Corona-Zeiten" statt.

Die Fortbildung richtet sich an Veranstalter von Kinderfesten und Spielaktionen sowie Multiplikatoren und Multiplikatorinnen der Kinder- und Jugendarbeit. Der Kurs ist in einen Theorie- und einen Praxisteil gegliedert, die Teilnahme ist kostenlos. Eine Anmeldung bis spätestens Freitag, 9. April, ist erforderlich per Mail an info@mobilspiel-muenchen.de.

All jene, die keine Möglichkeiten haben, eine eigene Spielaktion ins Leben zu rufen, heißt der Verein bei seinen öffentlichen Spielaktionen willkommen. Diese finden von Freitag bis Dienstag täglich in folgenden Vierteln zu diesen Terminen statt: Freiham: 30. April bis 4. Mai, Haidhausen: 7. bis 11. Mai, Weißenseepark: 14. bis 18. Mai und im Arnulfpark von 21. bis 25. Mai. Außerdem findet am Sonntag, 25. April, von 14 bis 18 Uhr das Mobilspielfest im Luitpoldpark statt. Mit zahlreichen sozialpädagogischen Angeboten soll dort die Spielsaison in München eröffnet werden.

Mittlerweile hat der Verein auch alle seine sieben Kasperltheaterstücke digitalisiert und auf der Homepage verfügbar gemacht. Diese sowie kurzfristige Änderungen der Spielaktionen aufgrund des Infektionsgeschehens und alle weiteren Angebote von Mobilspiel finden sich unter www.mobilspiel.de.