Die schönsten Tischtennisplatten in München

Sogar bei Wind wird gespielt: am Meillerweg nahe dem Kabelsteg an der Isar.

Über der Isar, am Friedhof oder mit Schikanen der Natur: ganz besondere Orte für Tischtennis im Freien.

Von Elisa Britzelmeier, Korbinian Eisenberger, Benjamin Emonts, Martin Moser, Thomas Radlmaier

Tischtennis im Freien zählte lange zu den unterschätztesten Sportarten dieser Stadt. Erst die Viruskrise brachte den Sinneswandel: Während sämtliche Turn-, Schwimm-, Kletter- und Fitnesshallen schließen mussten, blieben Münchens Tischtennisplatten in den vergangenen zwölf Monaten zugänglich. Und wie. Teilweise mussten Spieler an sonnigen Tagen Schlange stehen, ehe sie ihren Gegnern den ersten Topspin um die Ohren schlagen durften. Im Vorteil ist deshalb, wer Münchens Tischtennisplatten-Landschaft samt naheliegender Ausweichmöglichkeiten kennt.

Bei der Suche hilft etwa die Webseite pingpongmap.net, auf der in München und der näheren Umgebung eine dreistellige Zahl an Outdoor-Platten eingezeichnet ist: in Parks, zwischen Hochhäusern, im Schatten oder Sonnenschein, nahe U-Bahnhöfen und Biergärten.

Für sportlich ambitionierte Tischtennisspieler ist für die Wahl nicht nur die Nahversorgungslage mit entscheidend, sondern auch, dass rund um die Platte ausreichend Platz für spektakuläre Schmetter- und Abwehreinlagen ist - wie etwa im Leopoldpark in Schwabing. Allerdings ist hier der Druck zum Durchwechseln groß, weil die zwei Steinplatten direkt neben einem Spielplatz stehen.

Standortvorteil: nah am Spielplatz

Diese Nähe der Münchner Tischtennisplatten zu Spielplätzen ist ein stadtweites Phänomen - hat aber durchaus seine Berechtigung: Während die Kleinen im Sandkasten eine Burg bauen, duelliert sich der Papa mit einem Möchtegern-Vereinsspieler und zeigt ihm die nie verlernte Rückhand aus der Zeit in der Bayernliga.

Ein Tipp für alle, die erst nach der Kinder-Schlafenszeit oder nach Feierabend zum Spielen kommen und keine Lust auf Warteschlangen haben: mindestens zwei, besser vier Akku-Strahler auf Stelzen aufstellen. Sie garantieren exklusive Spielzeit nach Sonnenuntergang und ziehen Zuschauer an, die sich über die nächtliche Attraktion freuen.

Wem hingegen vor allem die gute Anbindung zu gekühlten Getränken wichtig ist, kann im Englischen Garten auf Lieferservice hoffen, da sind manchmal mobile Versorger unterwegs. Weniger Andrang ist natürlich an versteckteren Orten, etwa hinter den neu gebauten Hochhäusern am Ende der Leopoldstraße vor dem Petueltunnel. Dort steht zwar nur eine Platte - dafür ist ums Eck ein Laden mit Kühlregal. Wobei selbst professionelle Freizeitspieler unterschätzen, wie sehr ihre Treffsicherheit bei (Bier-)Durst nachlässt. Korbinian Eisenberger

Diese Orte muss man sich nicht schön trinken: SZ-Autoren empfehlen schweren Herzens ganz besondere Tischtennis-Spielorte in München.