Omikron ist nun die dominante Variante in München, die Infektionen nehmen rasant zu. In Bayern haben nur Würzburg und der Landkreis Starnberg eine höhere Inzidenz.

Die Omikron-Variante ist zur dominanten Virusvariante in München geworden. Wie die Stadt meldet, hat das Gesundheitsamt in den vergangenen zwei Wochen 3812 Omikron-Verdachtsfälle verzeichnet - und damit mehr als dreimal so viele wie Infektionen mit den übrigen Varianten (1243), die meisten davon Delta (Stand Montag).

Damit verbunden steigt auch die Sieben-Tage-Inzidenz in der Stadt rasant an. Am Freitag lag sie bei 305, am Montag bei 476,9 - und am Dienstag bereits bei 532,45. In Bayern gab es nur in Würzburg und im Landkreis Starnberg mehr Infektionen pro 100 000 Einwohnern in den vergangenen sieben Tagen.

Zugleich wurde am Wochenende die Millionen-Marke bei den Münchner Zweitimpfungen geknackt. Stand Samstag haben sich in München mindestens 1 001 960 Menschen eine zweite Spritze geben lassen. Somit liegt die Impfquote bei den Erstimpfungen bei 71,1 Prozent und bei den Zweitimpfungen bei 67,3 Prozent, bei den Über-18-Jährigen sind sogar 84,6 Prozent erst- und 80,2 Prozent zweitgeimpft.

Auch Booster-Impfungen sind weiterhin sehr gefragt. Mehr als eine halbe Million Mal habe man bereits aufgefrischt, so die Stadt. Das macht rund 34 Prozent der Bevölkerung aus.