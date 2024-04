Am Anfang ist da nur Geräusch. Ein knarzender Bass, dem ein paar zufällig wirkende Töne entlockt werden. Ein synthetisches Pluckern. Ein Frequenzrauschen wie aus einem kaputten Radio. Ein paar vorsichtig klickende Kontaktaufnahmen von Drumsticks mit einer Hi-Hat. Knappe zweieinhalb Minuten geht das so, bis all die kleinen feinen Einzelteile in den Loop geschickt sind, und sich ein Groove entspinnt, der seine visuelle Entsprechung auf einer Videoleinwand in mäanderndem roten Formen vor blauem Hintergrund findet.