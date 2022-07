Weil ein 69-jähriger Mann aus Bogenhausen rechtzeitig Verdacht geschöpft hatte, konnte die Polizei am vergangenen Donnerstag einen Callcenter-Betrug verhindern und die 24-jährige Abholerin festnehmen. Der Mann hatte kurz vor 14 Uhr einen Anruf angeblich von der Kriminalpolizei erhalten: In seiner Gegend sei eingebrochen worden, ein Bankmitarbeiter arbeite betrügerisch - deshalb solle er sein Geld abheben und es der Polizei übergeben. Der Mann schöpfte gleich Verdacht, ging zum Schein auf das Szenario ein, verständigte aber parallel die Polizei.

Die wartete dann schon, als kurz vor 18 Uhr die Abholerin vor der Tür stand: Eine 24-jährige Frau mit Wohnsitz in Rosenheim wurde festgenommen und am Freitag dem Haftrichter vorgeführt. Er erließ einen Haftbefehl, sodass die Frau jetzt in Untersuchungshaft sitzt. Die Polizei erhofft sich von ihr Hinweise auf die Hintermänner, die erfahrungsgemäß meistens aus dem Ausland agieren. Einen Schaden hat die junge Frau jetzt schon genommen: Weil sie zur Begehung der mutmaßlichen Betrugstat ihren Opel benutzte, wurde das Auto sichergestellt. Es soll eingezogen werden, das heißt, es fällt an die Staatskasse.