Das Butterbrot in Schwabing ist mehr als eine Bäckerei mit Café: In dem Concept-Store bekommt man die Zutaten für ein Frühstück im Englischen Garten. Und wer ein Geschenk braucht, wird auch fündig.

Von Stefanie Fischhaber

Brot, Seelen, Croissants, frische Brezn, Kuchen: Eine große Wand voller Gebäck und Brot schmückt den Verkaufsraum des Café Butterbrot. Doch schnell wandert der Blick weiter nach rechts. Verschiedenste Schmankerl und Geschenkartikel wie Spirituosen, Honig, Olivenöl, Ingwersirup, Blumenvasen oder Postkarten reihen sich hier aneinander.

"Das hier ist ein Concept-Store, in dem man alles schnell bekommt", sagt Walter Spannagel über sein Geschäft. In dem sich auch für ein Picknick im Englischen Garten ein Besuch lohnt. Neben Backwaren und Getränken gibt es auch Milch, Butter, Käse und Wurst in der Kühltheke zu kaufen. Die erinnert zwar etwas an einen Supermarkt, erfüllt aber ihren Zweck.

Detailansicht öffnen Die Auswahl an Gebäck ist im Café Butterbrot groß. (Foto: Stephan Rumpf)

Detailansicht öffnen Doch hier bekommt man nicht nur Brot. (Foto: Stephan Rumpf)

Detailansicht öffnen In der Bäckerei in Schwabing findet man von Olivenöl bis Postkarten fast alles. Aber auch um in Ruhe einen Kaffee zu trinken, eignet sich das Lokal. (Foto: Stephan Rumpf)

Hinter den Regalen, durch eine Stufe vom Verkaufsraum abgetrennt, gibt es Tische und Stühle für die Gäste. Warmes Holz und bunte Polster schaffen hier ein gemütliches Flair. Im Sommer können die Kunden Kaffee und Butterbrezn auch draußen in der Sonne genießen: Die Terrasse ist mit bunten Tischen, Stühlen und Blumentöpfen geschmückt.

An der Einrichtung fällt sofort auf: Von den Farben bis zu den Materialien passt alles zusammen. Kein Wunder, denn Spannagel arbeitete 30 Jahre lang in der Modebranche. Als Herrenausstatter war er in Stuttgart, Köln und München tätig. "Wenn man ein gewisses Alter erreicht hat, merkt man, dass man in der Branche nicht mehr so akzeptiert wird", sagt er.

Als dann sein Vorgänger, bei dem er selbst jahrelang Stammkunde war, den Laden verkaufte, nutzte Spannagel die Chance. "Das war schon ein schneller Schritt und mit Risiko verbunden", sagt er. Von Kaschmir und Seide wechselte er quasi zu Mehl und Zucker. Denn Spannagel steht in seinem Café selbst in der Küche. Frische Brezn und Croissants backt er selbst, auch seine selbst belegten Sandwiches sind beliebt. Viele Backwaren erhält er aber von Lieferanten aus der Region.

Detailansicht öffnen Bevor er Cafébetreiber wurde, war Walter Spannagel Herrenausstatter. (Foto: Stephan Rumpf)

Detailansicht öffnen Bei der Einrichtung passt von den Farben bis zu den Materialien alles zusammen. (Foto: Stephan Rumpf)

Mittlerweile führt Spannagel das Café Butterbrot seit 21 Jahren. Was damals als einfache Bäckerei begann, baute er mit den Jahren aus. Doch der Hang zur Mode blieb, auch das ein oder andere Designer-Möbelstück findet sich hier.

Was gibt es und was kostet es?

Das Café Butterbrot ist die richtige Adresse für ein klassisches Frühstück, das hier den ganzen Tag über serviert wird. Rührei, Spiegelei und Omelettes werden frisch und in verschiedenen Varianten zubereitet, zum Beispiel mit Tomaten, Schinken oder Käse.

Das klassische Butterbrot gibt es hier zwar nicht, doch das Butterbrot belegt mit Tomaten und Spiegelei (8,90 Euro) kommt bei den Gästen auch gut an und überzeugt mit seinem luftigen Roggenbrot. Auch Weißwürste (7,50 Euro) oder eine Auswahl an Käse oder Wurst fehlen beim Frühstück im Café Butterbrot nicht. Wer es lieber süß mag, kann die Müslischale (4,50 Euro) oder eine Joghurtschale mit Obst (4,50 Euro) probieren. Mittags gibt es auch warme Speisen, zum Beispiel Suppen, Schinkennudeln (7,97 Euro), Omelette mit Lachs (9,35 Euro) oder Maultaschen (8,55 Euro).

Wen trifft man hier?

Die Atmosphäre im Café Butterbrot ist sehr familiär. Nach mehr als 20 Jahren kennt Spannagel seine Nachbarschaft - und sie ihn. Auch einige Mitarbeiter seien schon lange dabei, erzählt er. Doch nicht nur die Schwabinger Stammkunden gehen hier aus und ein. Wegen der guten Lage am Englischen Garten besuchen auch viele Touristen das Café. Auch unter der Woche ist viel los. Egal ob für ein Sandwich to-go, ein gemütliches Sekt-Frühstück oder einen schnellen Einkauf, das Butterbrot ist eine gute Anlaufstelle.

Café Butterbrot, Feilitzschstraße 31, 80802 München, Telefon: 089 332562. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 8 bis 18 Uhr, Samstag und Mittwoch 8 bis 13 Uhr, Sonntag 9 bis 17 Uhr