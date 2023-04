Seine körperliche Beeinträchtigung hat einen 44 Jahre alten Mann nicht daran gehindert, einen Polizeibeamten anzugreifen und zu verletzen. Der 44-Jährige war am Montagmorgen ohne Fahrkarte in einem ICE von Nürnberg nach München angetroffen worden. Als das Zugpersonal einen zufällig mitfahrenden, uniformierten Polizeibeamten hinzuzog, wurde der Mann aggressiv und gestikulierte mit seinen Gehhilfen, als ob er damit schlagen wolle. Als der Polizist die Krücken wegnahm, versetzte ihm der Mann einen Kopfstoß und traf ihn im Gesicht.

Mit Hilfe anderer Reisender wurde der Randalierer zu Boden gebracht und fixiert. Dabei gelang es ihm noch, den 36 Jahre alten Polizisten so heftig gegen den Kopf zu treten, dass dieser gegen die Wand prallte. Zudem bedrohte und beleidigte er andere Reisende. Am Hauptbahnhof in München nahmen Bundespolizisten den Mann in Empfang und brachten ihn im Rollstuhl zur Dienststelle.

Dort stellte sich heraus, dass der Mann keinen Wohnsitz in Deutschland hat, sondern als "reisender Täter" und "gewalttätig" bekannt ist. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde er wegen tätlichen Angriffs und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte sowie Bedrohung und Beleidigung dem Ermittlungsrichter vorgeführt.