Nach dem gewaltsamen Tod eines Mannes unter einer Brücke in München hat die Polizei eine Ermittlungsgruppe gegründet. Dieser gehörten zwölf Mitarbeiter an, sagte ein Sprecher des Münchner Polizeipräsidiums am Dienstag. Derzeit gehe man elf Hinweisen nach, die sich auf die bislang noch ungeklärte Identität des verbrannten Toten und einen möglichen Tathergang beziehen.