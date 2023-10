Bei einer Boxveranstaltung in der kleinen Olympiahalle in München ist es am Samstagabend zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung außerhalb des Rings gekommen. Ein Mitglied der "Hells Angels" soll daran beteiligt gewesen sein. Einen entsprechenden Bericht der Bild hat ein Polizeisprecher auf Nachfrage bestätigt.