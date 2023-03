Von Jürgen Wolfram

Was die Arena in Fröttmaning und das Olympiastadion für den Spitzensport, sind die Bezirkssportanlagen für den Amateur- und Breitensport: längst unverzichtbar. Doch viele dieser Stätten sind in die Jahre gekommen, vielerorts besteht Sanierungsbedarf. Noch nicht lang zurück liegt die Runderneuerung der Bezirkssportanlage (BSA) am Surheimer Weg im Stadtbezirk Sendling-Westpark. Bei einer Besichtigung konstatierten der Bezirksausschuss und die Sportvereine des Viertels kürzlich allerdings die Notwendigkeit von Nachbesserungen. Zusammengefasst in einem Antragspaket, listen sie auf, was ergänzungsweise zu tun wäre, damit der Trainings- und Spielbetrieb wirklich rund läuft. Es ist eine ganze Menge.

Das geht bei den Außenanlagen schon los. So sei eine Instandsetzung des Multifunktionsfelds für die Handballer und Basketballer im Osten der Anlage bisher gar nicht erfolgt. Vielmehr hätten dort die Container für die Bauarbeiter gestanden, mit der Folge, dass dieses Spielfeld "kaum mehr nutzbar" sei. Arg verblasst erschienen die Linien und Baumwurzeln hätten den Tartanbelag uneben gemacht.

Baulich zu ertüchtigen wäre ferner das Wegenetz. Denn zwischen den verschiedenen Feldern der Anlage existierten nach wie vor keine befestigten Wege, sodass die Sportler gezwungen seien, sich unter Verletzungsgefahr durch Gestrüpp und über Trampelpfade zu bewegen.

Für das Hauptfeld der Bezirkssportanlage wird eine Nutzungserweiterung dringend empfohlen. Auch den Kinder- und Jugendsparten der Vereine müsse hier ein Training ermöglicht werden, heißt es dazu im Antrag. Aufgefallen ist den Lokalpolitikern und Vereinsvertretern bei ihrem Ortstermin ansonsten, dass auf einem Großteil der Anlage die Beleuchtung komplett fehle.

Ein weiteres Kapitel ist den Unzulänglichkeiten des Gebäudes gewidmet. Zum einen reichten die Sitzbänke in den Garderoben nicht aus, zum anderen wäre ein besserer Aushang wünschenswert. Dieser sollte Orientierungs- und Belegungspläne enthalten und das Wegenetz der Bezirkssportanlage darstellen. Angeregt wird zudem, die Öffnungszeiten online zu stellen.

Brennend interessiert die politischen und sportlichen Vertreter aus dem Stadtbezirk der Sachstand bei der Verpachtung der Gaststätte auf der Anlage am Surheimer Weg 3. Schließlich seien das Sportbetriebsgebäude und die Gaststätte schon seit April 2020 betriebsbereit. Dass eine Verpachtung während der Corona-Lockdown-Phase sich schwierig gestaltete, sei zwar verständlich. Doch nach der Aufhebung aller Beschränkungen sollte die Vergabe "endlich in Angriff genommen werden".

Warum die Photovoltaik-Anlage an der BSA noch nicht läuft, wollen die Antragsteller ebenfalls gern wissen. Denn immerhin sei Sendling-Westpark von der Stadt als "Pilotquartier für Klimaneutralität" auserkoren worden. Umso mehr wäre eine baldige Inbetriebnahme der Solarstrom-Anlage angezeigt, heißt es leicht drängend im Katalog der Zusatzwünsche nach der BSA-Sanierung.