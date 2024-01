Nach einem Überfall auf ein Rentnerpaar sitzt seit Dienstagmittag ein gewalttätiger Räuber in Untersuchungshaft. Der 27-Jährige ohne festen Wohnsitz wollte im Münchner Stadtteil Berg am Laim in ein Büro zu seinem Betreuer. Als er abgewiesen wurde, beschädigte er mit einem Stein die Haustüre. Dann attackierte er auf dem Gehweg eine 68-Jährige und einen 69-Jährigen.