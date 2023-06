Champagner schlürfen in Schlappen

Von Sarah Maderer

Champagner genießt ein exklusives Image - als Partygetränk der Reichen und Schönen, als eleganter Begleiter für feierliche Anlässe. Wer ihn trinkt, trägt mindestens Hemd oder Cocktailkleid, kombiniert ihn mit Kaviar oder Austern und zahlt flaschenweise oder gar nicht. "Champagne Characters" im Westend bricht mit diesen Klischees. Hier schlürft man in Schlappen, bestellt glasweise und holt sich Häppchen vom Italiener nebenan.

Vor fünf Jahren ist das kleine Champagner-Geschäft mit Tagesbar vom Glockenbachviertel an seinen heutigen Standort am Alten Messeplatz gezogen. Seit zwei Jahren ist "Champagne Characters" auch in Wien vertreten - wie München ein "tolles Pflaster für Bubbly", meint die Boutique-Leitung Stefanie Flori. Zwar seien Ladenverkauf und Onlineshop das Hauptgeschäft der Münchner Filiale, doch die Bar mit ihren wenigen Innen- und Außentischen halte das Team auf Trab, sagt Flori.

Jetzt im Sommer schlürft es sich vor der Ladentür besonders gut, wenn die Nachmittagssonne durch die Knallfarben der Fransenschirme leuchtet. Der Blick auf den Alten Messeplatz ist zwar nicht malerisch, die Stimmung aber trotzdem bestens. Die Tischchen und Hocker lassen sich kaum von denen der italienischen Weinbar "L'oca Bianca" nebenan unterscheiden, der Übergang ist eh fließend. Selbst auf dem kleinen Grünstreifen an der Straße tummeln sich Gäste, als hätte das Viertel kollektiv beschlossen, seine Wohnzimmermöbel rauszustellen.

Verregnete Tage lassen sich wunderbar drinnen verbummeln. Frische Blumen, verschnörkelte Vintage-Sofas, rosa Blümchentapete, Barhocker in Gatsby-Gold. Da sieht man vor dem inneren Auge direkt aufgeregte Bräute Champagner für ihren großen Tag verkosten. Bildbände und Ratgeber rund um Champagner zieren den Verkaufsraum, ebenso die Flaschen selbst, jede ein Hingucker. Sie sind nicht nach Preis oder Region sortiert, sondern nach "Charakter", zum Beispiel "kräftig und zupackend", "fein und elegant" oder "experimentell und herausfordernd".

Detailansicht öffnen Vor der Bar ist es an warmen Tagen besonders schön. (Foto: Robert Haas)

Detailansicht öffnen Die frühen Gäste bestimmen den Tagesausschank. (Foto: Robert Haas)

Detailansicht öffnen Hier wird der Champagner fachmännisch serviert. (Foto: Robert Haas)

Auch das Angebot der Tagesbar richtet sich nach dem Geschmack der Gäste. "Es gibt keine Karte oder fixe Sorten, die wir jeden Tag anbieten. Unser Kühlschrank ist bunt gefüllt und die ersten Gäste entscheiden, womit wir anfangen", erklärt Stefanie Flori. So können Einzelgläser ausgeschenkt werden, deren Preis sich je nach Sorte zwischen neun und zwölf Euro bewegt. Am Ende eines Tages sind so etwa zehn Flaschen geleert worden.

Das kundige Team nimmt sich viel Zeit und versucht, den Geschmack seiner Gäste bestmöglich zu treffen. Bei Sonderwünschen lohnt es sich, mit dem Nebentisch ins Gespräch zu kommen - denn wenn genug Gäste einen Rosé-Champagner verkosten wollen, wird die Flasche geöffnet. Etwa der kräftige Dosnon Récolte Rosé (Flasche 54 Euro), der wegen seines geringen Rotwein-Anteils von fünf Prozent subtil rosa schimmert.

Detailansicht öffnen Genießer finden ein ruhiges Plätzchen auf einem gemütlichen Sofa. (Foto: Robert Haas)

Wer vor Ort flaschenweise bestellt, zahlt nur zehn Euro mehr als den jeweiligen Verkaufspreis. Der liegt zwischen 35 und 80 Euro, dazu kommen Raritäten bis 180 Euro und Magnumflaschen bis über 300 Euro. Serviert werden die edlen Tropfen auf verspielten Tabletts, dazu reicht die Bar unaufgefordert Wasser in Retro-Keramikkannen. Für die richtige Grundlage darf man sich nebenan bei L'oca Bianca Oliven oder raffiniert belegte Häppchen, sogenannte Cicchetti, holen. Schampus und Schnittchen, ein perfektes Duo.

Champagne Characters Boutique & Tagesbar, Alter Messeplatz 6, 80339 München, Telefon: 089/51996899, Öffnungszeiten: Dienstag, Mittwoch und Samstag 12 bis 19 Uhr, Donnerstag und Freitag 12 bis 20 Uhr