Eine gesellige Runde stößt in der Scholars Lounge gemeinsam an.

In der Scholars Lounge in der Altstadt kann man zwischen Büchern sitzen und Fußball schauen. Am besten schmeckt dazu: ein Guinness.

Von Miriam Treitinger

Durch die Tür, dann die Treppe runter. Mit jeder Stufe hat man mehr und mehr das Gefühl, an einem Ort zu sein, der zugleich vertraut und doch anders ist. Denn eigentlich unterscheiden sich Irish Pubs gar nicht so sehr von bayerischen Wirtshäusern. Es wird Bier getrunken, sich unterhalten, Sport geschaut - und dann sind es doch ganz unterschiedliche Abende, die man an den jeweiligen Orten verbringt. Statt Augustiner gibt es im Pub zum Beispiel Guinness, statt Deutsch oder Bairisch wird viel Englisch gesprochen.

Die erste Scholars Lounge wurde 2005 in Rom eröffnet, 2019 folgte dann der Standort in der Hochbrückenstraße in der Münchner Altstadt. Die Innenausstattung des Pubs wurde in Irland gefertigt und dann nach Bayern gebracht. Im Lokal gibt es einige kleine Nischen, in die man sich zurückziehen kann, wenn man es etwas ruhiger mag, aber auch Bereiche, in denen man mit anderen Gästen leicht ins Gespräch kommt.

Detailansicht öffnen Nicht nur Bier, sondern auch Cocktails stehen auf der Karte. (Foto: Robert Haas)

Detailansicht öffnen Im Scholars Pub gibt es auch vegane Gerichte wie den "Sunny Veggie Burger" zur Auswahl. (Foto: Robert Haas)

Neben einer großen Auswahl an Bier und Wein gibt es in der Scholars Lounge eine Reihe alkoholischer sowie nicht alkoholischer Cocktails. Am meisten wird aber Guinness getrunken. Es gibt zudem verschiedene Speisen für den großen und kleinen Hunger: Nachos, Burger, Wraps, Chili, Salat und vieles mehr. Mit dem "Sunny Veggie Burger" und dem "Vegan Salad" werden auch vegane Gerichte serviert.

Passend zum Namen Scholars Lounge reihen sich etliche Bücher in den Regalen, oder wo immer sie in dem Lokal auch sonst Platz finden, aneinander. Da gibt es vor allem natürlich Literatur aus Irland: Klassiker, Weltbestseller, aber auch Unbekannteres. An den stellenweise mit Holz verkleideten Wänden hängt viel Deko mit Dublin-Bezug, aber auch Porträts irischer Schriftsteller - Oscar Wilde zum Beispiel, aber auch James Joyce, Samuel Beckett und William Butler Yeats. Ein paar Wände sind mit Zitaten von ihnen geschmückt.

Detailansicht öffnen Passend zum Namen Scholars Lounge ist das Lokal mit Zitaten irischer Schriftsteller geschmückt. (Foto: Robert Haas)

Doch nicht nur Literaturbegeisterte kommen in dem Pub auf ihre Kosten. Neben Fußball kann man sich hier auch American Football oder Rugby ansehen, Fußballspiele des FC Bayern werden grundsätzlich mit Ton gezeigt. Wenn man dann zufällig besonders nah an einem der Lautsprecher sitzt, kann das für weniger Sportinteressierte, die sich unterhalten wollen, nach einiger Zeit recht anstrengend werden. Noch lauter ist aber die Musik, die hier häufig auch live performt wird.

Dieser Kontrast zwischen dem leicht akademisch angehauchten Charme des Pubs und der ausgelassenen Stimmung beim gemeinsamen Sportschauen ist übrigens gar nicht ungewöhnlich. Auch das macht die irische Gesellschaft aus: Man liest, ist gebildet, aber man bildet sich eben auch nichts darauf ein.

Scholars Lounge Irish Pub, Hochbrückenstraße 3, 80331 München, Telefon: 089/24266853, Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 17 bis 4 Uhr, Samstag und Sonntag 12.30 bis 4 Uhr.