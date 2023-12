Die Äste der Flügelnuss sind zusammengebunden, sodass der junge Baum irgendwie verfroren wirkt. Eigentlich sollte er an diesem Montag auf dem Gelände der städtischen Gartenbauzentrale an der Isar eingepflanzt werden, aber weil so viel Schnee liegt, gibt er vorerst nur die Kulisse für ein Foto ab. Die Baureferentin ist gekommen, Jeanne Ehbauer, auch Bürgermeister Dominik Krause. An diesem Dienstag soll der Stadtrat beschließen, 51 Millionen Euro aus dem Klimabudget bereitzustellen für 3500 neue Bäume. Die will das Gartenbauamt in den kommenden fünf Jahren pflanzen. Nicht nur, um die Stadt grüner und schöner zu machen, sondern auch, um der Klimaerwärmung etwas entgegenzusetzen. Jeder Baum kühlt seine Umgebung.