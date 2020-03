Ein Traum - und was aus ihm wurde: der Mittlere Ring in München. Die Einweihung des Teilstücks Heckenstallerstraße 1963.

Die IAA zieht um - in eine Stadt, in der viele vom Auto leben, die Liebe zu ihm aber keineswegs ungetrübt ist.

Wer sich nach der Entscheidung, die Internationale Automobilausstellung (IAA) künftig in München auszurichten, mit der Frage beschäftigt, welche Beziehung die Stadt eigentlich zum Auto hat, stößt unweigerlich auf zwei lange zurückliegende historische Daten. Das eine verkörpert eher den Beginn der leidvollen Erfahrungen Münchens mit dem Auto und führt in eine Epoche zurück, in der viele von der autogerechten Stadt träumten. Das andere steht für den Auftakt zu einer glanzvollen Erfolgsgeschichte, die Münchens Wirtschaft und auch sein Stadtbild bis heute prägt.