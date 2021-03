Von René Hofmann

"Es war einmal vor langer Zeit in einer weit, weit entfernten Galaxis ...": Gelegenheiten, auf Gedankenreisen zu gehen, gibt es etliche. Kinos fallen aus angesichts der aktuellen Pandemielage, ältere Kinostoffe aber faszinieren weiter auf flachen Bildschirmen - und eine besondere Gelegenheit zu einer Gedankenreise bot an diesem Freitag das Münchner Auktionshaus Hampel: "Hollywood and the universe" hieß die Versteigerung, bei der 30 Objekte unter den Hammer kamen.

‹ › 32 000 Euro: Die Klauen des Wolverine Bild: Hampel Fine Art Auctions

‹ › 10 500: Iron-Man-Handschuh Bild: Hampel Fine Art Auctions

‹ › 52 000 Euro: Thors Hammer Bild: Hampel Fine Art Auctions

‹ › 27 000 Euro: Die Maske des Batman Bild: Hampel Fine Art Auctions

‹ › 58 000 Euro: Ein Stormtrooper-Helm Bild: Hampel Fine Art Auctions Wird geladen ...

Meteoriten-Stücke und Fotos aus dem Fundus der Weltraumbehörde Nasa wurden feilgeboten, die größten Attraktionen aber waren nicht die echten All-Andenken, sondern Original-Requisiten aus Hollywood-Produktionen: ein Stormtrooper-Helm (Höhe 30 cm, Breite 38 cm, Tiefe 25 cm) etwa, getragen bei den Aufnahmen zu "Star Wars: Episode VII - Das Erwachen der Macht" im Jahr 2015. Nach Angaben des Auktionshauses sind nur wenige dieser Helme verfügbar, weil die meisten in der Sammlung der Produktionsfirma Lucasfilm liegen. Im Katalog zur Auktion war das gute Stück vorab mit einer Summe zwischen 90 000 und 120 000 Euro aufgeführt. Ganz so weit gingen die Gebote dann doch nicht. Bei 58 000 Euro fiel der Hammer von Auktionator Vitus Graupner im HD-Live-Feed. Geboten werden konnte per Telefon, über das Internet oder auch - ganz klassisch - per Brief. Die Maske des Batman aus "Batman forever", ein Handschuh aus "Iron Man 2", Thors Hammer aus "Avengers: Endgame", der Zauberstab, den Harry Potter am Ende des zweiten Teils von "Heiligtümer des Todes" von Lord Voldemort zurückerobert: Wie weit das Interesse bei derlei Angeboten reicht, lässt sich daran ablesen, dass die Gebote stets live auch in Yen und kanadische Dollar umgerechnet werden. Nach nur 14 Minuten allerdings war der ganze Spaß schon vorbei. Wer's verpasst hat, kann oben sehen, was er verpasst hat. Und ein bisschen träumen ...