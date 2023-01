Von Bernd Kastner

Alle elf Häuser sind zurück. Das Augustinum, bundesweiter Betreiber von Seniorenresidenzen, hat vor verschiedenen Gerichten im ganzen Land obsiegt. Jene Residenzen, die die damalige Chefetage vor gut zehn Jahren verkaufte und zurückmietete, waren nie wirksam veräußert worden - weil bei den Geschäften getäuscht worden sei. Die Deals mit einem Gesamtvolumen von 728 Millionen Euro waren zwar juristisch unwirksam, aber zugleich wirkungsvoll. Sie haben dem christlich geprägten Münchner Sozialkonzern beträchtlichen Schaden zugefügt und seinen Ruf ramponiert.

Im Urteil des Landgerichts Augsburg, das den Verkauf des Hauses in Dießen am Ammersee beleuchtet, beschreiben die Richter die Causa mit bisweilen unjuristisch klingenden Formulierungen: "Unkoordiniert und chaotisch" sei es in der Augustinum-Führung zugegangen. Das Vertragswerk sei "so bizarr" gewesen, dass man sich beim Geschäftspartner "darüber lustig machte". Zudem sei "horrende Provision" geflossen.

Vor einem Jahrzehnt war Markus Rückert Chef des Augustinum, ein evangelischer Pfarrer, dessen Vater Georg Rückert, auch ein Pfarrer, das Unternehmen 1954 gegründet und zu einem der großen Akteure innerhalb der Diakonie aufgebaut hatte. Und dann gab es einen Rechtsanwalt aus dem Schwäbischen, Artur M. Er war vom juristischen Berater zum Aufsichtsrat und dann zum Vorsitzenden des Kontrollgremiums aufgestiegen. Sein Einfluss auf die Geschicke des Konzerns war immens, er gilt als Spiritus Rector der Immobiliendeals. 2014 starb er.

In den Jahren 2011 bis 2013 verkaufte das gemeinnützige Augustinum elf seiner Seniorenresidenzen: die Häuser in Aumühle bei Hamburg, Bad Neuenahr, Bonn, Braunschweig, Dießen am Ammersee, Dortmund, Essen, Kassel, Roth bei Nürnberg, Stuttgart-Sillenbuch und Überlingen am Bodensee. Gekauft hat eine Firma aus Schleswig-Holstein namens Nordic Kontor (NK). Sinn und Zweck dieses Sale-and-lease-back-Geschäfts - verkaufen und zurückmieten - sollte sein, die Bonität des Augustinum zu erhöhen. Tatsächlich geriet es zum Desaster.

Der Käufer war alles andere als liquide. Deshalb lieh das Augustinum der NK-Gruppe Hunderte Millionen Euro, mit denen NK dessen Häuser kaufte. Für die Darlehen musste NK Zinsen zahlen; verrechnet wurden diese mit der Miete, die das Augustinum zu entrichten hatte. Laufzeit: 30 Jahre.

Hauptakteure in diesem Wirtschaftskrimi waren neben Geschäftsführer Rückert: Aufsichtsratschef Artur M., der damals für Finanzen zuständige Geschäftsführer des Augustinums, die beiden NK-Chefs und ein Treuhänder aus der Schweiz. Es flossen Millionen, mal als Provision, mal für angebliche Beratung.

Ein anonymer Brief steht am Beginn der komplexen Aufarbeitung

Auf welch abenteuerliches Konstrukt sich der Sozialkonzern eingelassen hatte, fiel erst nach dem Tod von Aufsichtsratschef Artur M. auf. Wenig später ging ein anonymer Brief ein, in dem auf die fragwürdigen Geschäfte hingewiesen wurde. Die Unternehmensspitze veranlasste interne Untersuchungen durch eine Rechtsanwaltskanzlei. Was sie zu Tage förderte, war so gravierend, dass das Augustinum Strafanzeige stellte. Die Aufregung in den Seniorenheimen war beträchtlich, viele fragten sich, ob ihr Wohnen noch sicher sei. "Bitte ängstigen Sie sich nicht", schrieb Markus Rückert den Bewohnern. Seither versuchen Justiz und Augustinum, das Geschehen aufzuarbeiten. Zwei Komplexe sind abgeschlossen, das Strafverfahren und die Eigentumsfrage.

Strafrechtlich war der mutmaßlich Hauptverantwortliche, Aufsichtsratschef Artur M., außen vor - gegen Tote wird nicht ermittelt. Trotzdem war seine Rolle zu klären, um die Verantwortung der anderen Akteure zu bewerten. 2017 erhob die Münchner Staatsanwaltschaft Anklage gegen vier Männer: die beiden NK-Chefs, den Treuhänder sowie den früheren Finanzchef des Augustinum. Dieser war bereits in Untersuchungshaft.

Erst 2021 kam es zum Strafprozess vor dem Landgericht, allerdings in geringerem Umfang als von Staatsanwaltschaft und Augustinum angestrebt. Nur ein Teil der Anklage gegen den Ex-Finanzchef wurde zugelassen, er wurde zu zwei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt, unter anderem wegen Untreue. Die Verfahren gegen die drei anderen Männer wurden gegen Geldauflagen eingestellt - sie mussten 2000, 50 000 und knapp eine halbe Million Euro zahlen. Im Augustinum war man "überrascht", dass strafrechtlich nicht mehr herauskam.

Wesentlich wichtiger aber sind für das Augustinum die Immobilien: Wem gehören sie? Der Konzern strengte Zivilklagen an allen elf Standorten an, auf der Gegenseite stand der Insolvenzverwalter der einzelnen NK-Firmen. Ein Gericht nach dem anderen habe inzwischen zu Gunsten des evangelischen Konzerns entschieden, teilt das Augustinum mit.

Besonders intensiv befasste sich das Landgericht Augsburg, zuständig für das Haus in Dießen, mit dem Fall. Auf 74 Seiten beschreiben die Richter detailliert, wer was getan hat, wohin welche Gelder geflossen sind, wer profitiert hat. Am Ende steht das Urteil, dass der Dießen-Deal unwirksam war. Die Aufsichtsräte, die den Verkauf formal beschlossen, seien getäuscht worden. Hätten die Kontrolleure gewusst, was hinter den Kulissen geschah - sie hätten nie zugestimmt.

Detailansicht öffnen Die Aufsichtsräte von Augustinum seien getäuscht worden, stellt ein Gericht fest. (Foto: Alessandra Schellnegger)

Exemplarisch lässt sich anhand des Urteils zum Haus in Dießen nachzeichnen, wie die Beteiligten agierten. Der Deal lief im Konzern unter der Überschrift "Umfinanzierung" des Wohnstifts. Für die Residenz am Ammersee, in der etwa 380 Seniorinnen und Senioren leben, wurde ein Kaufpreis von gut 53 Millionen Euro vereinbart. Das Augustinum aber gab den Käufern ein Darlehen von gut 59 Millionen. Es umfasste auch "Nebenkosten" von sechs Millionen Euro. Dieses Geld ging an einen Treuhänder in der Schweiz, er sollte damit Steuern und Gebühren bezahlen. Und auch Provisionen.

Wer war dieser Käufer aus dem Norden? Artur M. und seinen Geschäftsfreunden sei es gelungen, so das Gericht, den Aufsichtsräten vorzuspiegeln, dass hinter NK ein angesehenes, solventes Hamburger Immobilienunternehmen stehe. Tatsächlich sei die NK-Gruppe "ein neu gegründetes Unternehmen ohne nennenswertes Vermögen, ohne nennenswertes Eigenkapital und ohne Erfahrung in der Immobilienbranche".

Das Landgericht Augsburg kommt zum Ergebnis, dass das Vertragskonstrukt einen großen Verlierer hatte: das Augustinum. Beginnend damit, dass der Konzern weiterhin für alle Instandhaltungen und Modernisierungen aufkommen sollte - und das als Mieter. Die Miete lag 0,15 Prozentpunkte über dem Darlehenszins und sollte sich, angelehnt an den Verbraucherpreisindex, erhöhen. Schon im ersten Jahr waren gut 3,2 Millionen Euro Miete fällig. Auch der Kaufpreis sei nachteilig fürs Augustinum gewesen. Die 53 Millionen Euro basieren auf einem Wertgutachten von 2008. Später ließ die Justiz ein Verkehrswertgutachten anfertigen, demnach sei die Immobilie zum Zeitpunkt des Verkaufs zehn Millionen Euro mehr wert gewesen.

Dass das Augustinum auch ein Darlehen für Nebenkosten an NK ausgab, sei den Aufsichtsräten laut Urteil gar nicht bekannt gewesen. Die Kontrolleure hätten auch nicht gewusst, dass ihr Vorsitzender Artur A. ein doppeltes Spiel spielte. Da war seine mächtige Position im Augustinum, zudem übernahm er operative Aufgaben. Entlohnt hat ihn das Augustinum mit einem monatlichen Pauschalhonorar von 17 500 Euro. Bei den Immobiliendeals habe er sich zudem von der Gegenseite bezahlen lassen, was Parteiverrat sei, wie die Richter feststellen.

Über Umwege sind Millionen an M. geflossen, via Treuhänder, bezahlt mit dem Nebenkostendarlehen. Allein für den Dießen-Deal stellte M. eine Rechnung über 228 740 Euro, sie wurde beglichen vom Treuhänder aus der Schweiz. Der habe "auf Zuruf" von M. dessen Rechnungen bezahlt, so das Gericht. Ein Teil des Geldes soll von M. an den damaligen Finanzchef gegangen sein, um diesen auf seine Seite zu ziehen. Ein "willfähriger Handlanger" sei der gewesen, stellt das Gericht fest.

Gekommen sei das Geld für diese "Provisionen" vom Augustinum über das "Nebenkosten"-Darlehen. Das wiederum habe die Miete hochgetrieben: Sie wurde nämlich nicht anhand des Kaufpreises errechnet, sondern anhand der Gesamtsumme des Deals inklusive Provisionen. Allein deshalb habe sich die Miete im ersten Jahr in Dießen um 200 000 Euro erhöht.

Die Provision für den Treuhänder wurde auf dem Papier begründet mit seiner Vermittlungstätigkeit für die Finanzierung. Dabei habe es gar nichts zu vermitteln gegeben, schließlich sei die Finanzierung durch das Augustinum von vornherein zentraler Bestandteil des Geschäfts gewesen. Insgesamt seien für alle Immobiliendeals rund 35 Millionen Euro an den Treuhänder geflossen, wie dieser selbst den Augsburger Richtern sagte.

"Dem Zeugen war das schlechte Gewissen bei der Aussage geradezu ins Gesicht geschrieben."

Der Finanzchef wiederum soll durch ein "Klärschlammkonzept" zu viel Geld gekommen sein. Ein solches erstellte er angeblich für Aufsichtsratschef M., wofür er 235 890 Euro in Rechnung stellte. Für seine angebliche Expertise in Sachen Klärschlamm, so räumte er vor Gericht ein, habe er die Masterarbeit einer Studentin "abkupfern" lassen. Zugleich beteuerte er, dass es sich nicht um bloße Scheinrechnungen gehandelt habe, er habe ja tatsächlich ein Gutachten erstellt. Leider sei es nicht mehr auffindbar. Das Gericht notiert: "Dem Zeugen war das schlechte Gewissen bei der Aussage geradezu ins Gesicht geschrieben."

Auch anderweitig zeigte sich M. offenbar erkenntlich. Der Finanzchef kaufte in Solln eine Villa für mehrere Millionen Euro, das Geld dafür kam von M. In der Villa fanden die Ermittler in einem unverschlossenen Kleiderschrank eine Vorderschaftrepetierflinte, besser bekannt als Pumpgun. Dies brachte dem Ex-Finanzchef später eine Verurteilung wegen unerlaubten Waffenbesitzes ein.

Die NK-Gruppe wollte nicht auf ewig Eigentümer der Seniorenresidenzen bleiben. Nach ein paar Jahren wollte man die Häuser weiterverkaufen, um sich den Gewinn mit dem Augustinum zu teilen. Das gefiel den Aufsichtsräten des Sozialkonzerns. Allein, im Vertrag wurde diese Gewinnbeteiligung gar nicht fixiert.

"Vollends bizarr" erscheine das Vertragskonstrukt beim Blick auf das "Sahnehäubchen" das Vertrags, wie die Richter feststellen: Sie meinen die Treuhandvereinbarung über das Sechs-Millionen-Darlehen für die "Nebenkosten". Das Augustinum verzichtete als Treugeber darauf, die Rechnungen zu sehen. So erfuhr der Konzern nicht, was mit den sechs Millionen bezahlt wurde. "Blanker Unsinn" sei diese Treuhandlösung für das Augustinum gewesen, so die Richter: "Intransparenz und die Verheimlichung von Geschäftsabläufen" seien "vertraglich zum Prinzip erhoben worden". Das Augustinum habe dem Treuhänder erlaubt, "nach Gutdünken ohne Rechenschaftspflicht (...) Geld zu verteilen - insbesondere an sich selbst".

Der Insolvenzverwalter der NK-Gruppe drang vor Gericht mit seiner Argumentation nicht durch, Provisionszahlungen an Aufsichtsratschef M. seien im Augustinum nicht außergewöhnlich gewesen. Damit habe sich die damalige Leitung einverstanden erklärt, auch habe sie bewusst sämtliche "Nebenkosten" via Darlehen finanziert. Über die Bonität von NK sei das Augustinum nicht getäuscht worden, das gelte auch für das Teilen eines Gewinns beim geplanten Weiterverkauf der Häuser. Und überhaupt, ein Schaden sei dem Konzern gar nicht entstanden. Denn die Provisionszahlungen habe das Augustinum zwar finanziert, aber es hätte ja einen Anspruch auf Rückzahlung gehabt. Zudem seien keine Schmiergelder geflossen, weder an M. noch an den Finanzchef. Für die Immobiliendeals trage Konzernchef Markus Rückert die Verantwortung. Das Augsburger Gericht las und hörte in fünf mündlichen Verhandlungen diese Argumente, folgte letztlich aber weitgehend denen des Augustinums.

Wie konnte das alles geschehen?

Die Tricksereien sind also aufgeklärt, ein dritter juristischer Komplex ist aber noch offen: Das Augustinum hat jene, von denen es sich betrogen sieht, auf Schadenersatz verklagt, es geht um eine zweistellige Millionensumme. Geld will der Konzern auch aus dem Nachlass des früheren Aufsichtsratschefs. Ob jemals nennenswerte Summen zurück an den gemeinnützigen Konzern fließen, ist offen. Dafür muss das Augustinum nicht nur vor Gericht Recht bekommen, es muss bei den Verklagten auch noch was zu holen sein.

Über den juristischen Feinheiten steht eine große Frage: Wie konnte das alles geschehen? Warum hat Markus Rückert, der Sohn des Augustinum-Gründers, die Deals unterzeichnet? Er ist seit 2017 im Ruhestand, ein Gespräch mit der SZ lehnt er ab, weil noch Verfahren laufen. Eine mögliche Antwort auf die Frage nach dem Warum findet sich im Urteil der Augsburger Richter. Sie hätten bei Rückerts Zeugenvernehmung "den Eindruck gewonnen", dass dem Augustinum-Chef, der von Beruf Theologe ist, die nötigen wirtschaftlichen und juristischen Kenntnisse gefehlt hätten. Zudem habe er dem rechtlichen Know-how des Aufsichtsratschefs und der Expertise des Finanzchefs "nahezu blind" vertraut. Beide Männer hätten einen "Riesen-Nimbus" gehabt. "Blauäugig, naiv und vertrauensselig" habe Rückert agiert. Das Positive aus Sicht der Richter: Rückert habe "nicht bewusst zum Nachteil des Augustinum gehandelt".

Das Augustinum hat seinen Firmensitz in München und betreibt bundesweit 23 Seniorenresidenzen, darunter zwei in München; in den Häusern leben rund 7500 alte Menschen. Der evangelisch geprägte Konzern bezeichnet sich selbst als Marktführer im Bereich des gehobenen Seniorenwohnens. Allein 3000 der insgesamt rund 5500 Mitarbeitenden sind in den Wohnstiften tätig. Daneben gehören zu dem Konzern zwei Sanatorien, eine Klinik, heilpädagogische Einrichtungen, Schulen und Internate. 2021 erwirtschaftete das Augustinum einen Jahresumsatz von knapp 400 Millionen Euro. Gegründet wurde das Unternehmen 1954 vom evangelischen Pfarrer Georg Rückert in Pasing, nach dessen Tod 1988 übernahm sein Sohn Markus die Chefposition. Er ging 2017 in den Ruhestand, seither führt Joachim Gegenbach als Vorsitzender der Geschäftsführung den gemeinnützigen Konzern unter dem Dach einer Stiftung.