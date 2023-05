Selbst auf der so traditionellen Auer Dult gibt es hin und wieder auch mal Neuerungen. In diesem Jahr die auffälligste: der "Himmel der Bayern", auf dem sich bei schönstem Sonnenschein wunderbar durch die Lüfte gondeln lässt. Das moderne Riesenrad ist an die Stelle gerückt, an der über Jahrzehnte hinweg das nostalgische "Russenrad" stand. Das drehte sich 2019 zum letzten Mal. Um erneut ein Tüv-Siegel zu bekommen, hätten die Eigentümer in neue Sicherheitstechnik investieren müssen.

24 Meter ist der Newcomer hoch und damit zehn Meter höher als das alte Rad. Es bietet 16 Gondeln für 64 Fahrgäste - und noch bis Sonntag einen tollen Blick auf die Maidult und die Mariahilfkirche. Der "Himmel der Bayern" scheint etwas gemächlicher zu kreisen als das "Russenrad", das die Fahrgäste immer so beeindruckend schnell herumdrehte, dass Menschen mit empfindsameren Mägen ein bisschen flau werden konnte.

Die Menschen seien schon neugierig, warum da jetzt ein neues Riesenrad stehe, sagt Claudia Fahrenschon, die Mutter von Betreiber Maximilian Fahrenschon, aus dem Kassenhäuschen heraus. Doch negative Reaktionen habe sie bislang nicht erfahren. "Die Leute, die mitfahren, die freuen sich narrisch."