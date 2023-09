Am Rande der Anti-IAA-Demonstration am Sonntag sind zwei Männer angegriffen worden, die nach eigenen Angaben als freie Journalisten arbeiteten. Einer von ihnen soll dabei judenfeindlich beschimpft worden sein. Nach SZ-Informationen ist der 26-jährige Passauer für seine pro-israelische Haltung bekannt, aber auch für Kontakte ins politisch rechte Lager in Israel.

Laut Polizei wurden sie von vier Unbekannten - einer Frau und vier Männern - aufgefordert, das Filmen zu unterlassen. Einer der Demonstranten versuchte, den beiden Männern die Kamera zu entreißen. Dabei wurde die Kamera leicht beschädigt und der 24-Jährige leicht verletzt. Als Einsatzkräfte dazukamen, flohen die vier Tatverdächtigen. Die Ermittler versuchen jetzt herauszufinden, was genau am Sonntag um 14 Uhr in der Barer Straße geschah.