Um demokratiefeindliche Tendenzen und menschenfeindliche Einstellungen in der Bevölkerung frühzeitig zu erkennen, wollen Grüne/Rosa Liste und SPD/Volt eine regelmäßige Studie einführen. Die Untersuchung soll erstmals 2022 erstellt und dann alle zwei bis drei Jahre durchgeführt werden. Solche Studien, wie sie die Fachstelle für Demokratie in den vergangenen zehn Jahren immer wieder realisiert hat, seien "ein wichtiger Baustein, um politische und verwaltungsseitige Initiativen gegen Rechtsextremismus, Rassismus, Antisemitismus und weitere Formen der Gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit richtig zu justieren", heißt es in dem Stadtratsantrag. Die Ergebnisse der Untersuchungen sollen der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.