Eine 26-jährige Frau soll in einem Bus in Neuperlach von einem 19 Jahre alten Mann judenfeindlich beschimpft und bedroht worden sein. Laut Polizei war die Frau am Mittwoch gegen 18.45 Uhr telefonierend in einem Linienbus unterwegs. Dem Gespräch habe der 19-Jährige wohl entnommen, dass die in München wohnende Deutsche jüdischen Glaubens sei.